Roma, terribile incidente: morto 17enne, gravi 4 ragazzi

Una serata finita in tragedia: è quanto accaduto questa notte intorno alle 2 in via Acqua Acetosa Ostiense. Un veicolo condotto da un 18enne e con a bordo altri 4 ragazzi, di cui uno minorenne, per cause ancora da accertare si è ribaltato. L'impatto, fortissimo, ha ferito gravemente i 5 giovani, che sono stati trasportati all'ospedale. Uno di loro, un minorenne di 17 anni, non ce l'ha fatta ed è morto questa mattina.

Auto sbanda e si ribalta: un morto, 4 feriti

Erano circa le 2 di notte quando la macchina, una Fiat Panda, per cause ancora da accertarsi, si è ribaltata. Nel violento impatto sono rimasti feriti tutti e 5 i ragazzi, di nazionalità italiana, presenti sul veicolo. Due dei passeggeri sono stati portati in codice rosso all'ospedale, ma purtroppo per uno di essi, E. D., appena ...

