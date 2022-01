Quirinale | Conte “Il ritiro di Berlusconi è un passo avanti”

(Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvioera irricevibile. Con il suofacciamo une cominciamo un serio confronto tra le forze politiche per offrire al Paese una figura di alto profilo, autorevole, ampiamente condivisa”. Lo scrive su Twitter il presidente del M5S Giuseppe.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Una candidatura che fino ad oggi ha fatto felici tutti a destra e a sinistra. Francesco Verderami, giornalista politico del Corriere della Sera, ...