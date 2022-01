(Di sabato 22 gennaio 2022)0-0 ((3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Ferrarini, Segre, Burrai, Kouan, Lisi; Matos, De Luca. A disp.: Fulignati, Rosi, Righetti, Gyabuaa, Carretta, Ghion, Vanbaleghem, Curado, Falzerano, Santoro, Zanandrea, Sulejmani. All. Alvini(4-3-3): Perisan; Zammarini, Barison, Bassoli, Perri; Gavazzi, Magnino, Lovisa; Cambiaghi, Butic, Mensah. A disp.: Bindi, El Kaouakibi, Sabbione, Stefani, Pellegrini, Onisa, Secli, Dalle Mura, Maset, Vokic, Sylla, Iacoponi. All.Tedino. ARBITRO: Miele di Nola, assistenti Ranghetti di Chiari e Vivenzi di Brescia. Quarto ufficiale Catanoso di Reggio Calabria. Var: Prontera di Bologna. Avar: Marchi di Bologna. NOTE: ammoniti Gavazzi e Lisi. Angoli: 1-5. Recupero: 1? pt. PRIMA FRAZIONE 1? partiti al: ...

Advertising

PordenoneCalcio : Concentrati ???? ?? @ACPerugiaCalcio ?? #Pordenone ?? stadio Curi, Perugia ?? ore 16:15 ?? @SkySport @DAZN_IT… - TifoGrifo : Finisce il primo tempo. 0-0 tra Perugia e Pordenone. Grifo deludente, incapace di fare tre passaggi di fila. Al Por… - PEFIORENTINA : Serie B Half Time Perugia 0 Pordenone 0 - udine20 : PERUGIA-PORDENONE “LIVE” DAL CURI: #FORZARAMARRI! - - Gazzetta_it : Si va al riposo, Perugia-Pordenone 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : PERUGIA PORDENONE

In campo. Alessandria - Benevento 2 - 0 ? Pierozzi è pericoloso già al 3' con un colpo di testa. Al 29' ancora il numero 25 controlla un bel cross di Lunetta e prova la ......PISA 39 BRESCIA 38 BENEVENTO CREMONESE MONZA 35 LECCE FROSINONE 34 ASCOLI 32 CITTADELLA29 COMO 26 TERNANA 24 PARMA REGGINA 23 SPAL 22 ALESSANDRIA 20 COSENZA 16 CROTONE 129 VICENZA ...Torna in campo la Serie B con il Perugia di Massimiliano Alvini che si appresta a ospitare al "Renato Curi" il Pordenone di Bruno Tedino.La diretta live di Perugia-Pordenone, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022.