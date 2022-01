Massimo Ranieri padre a quasi 71 anni: il suo desiderio più grande (Di sabato 22 gennaio 2022) Prima il ritorno a Sanremo a 25 anni dall’ultimo, poi il desiderio di un altro figlio. Alla soglia dei 71 anni – che compirà il prossimo 3 maggio – Massimo Ranieri è pronto a diventare padre per la seconda volta. Quella del genitore, in fondo, è una dimensione che non ha mai vissuto appieno. Il noto artista infatti ha un’altra figlia, Cristiana Calone, nata da una relazione non ufficiale, ma ai tempi decise di non riconoscerla. “Quando è nata non ho colto quel dono che la vita mi stava offrendo”, ha dichiarato lui. Quel dono prezioso invece oggi l’artista è pronto a riceverlo, e farà di tutto per esaudire il suo più grande desiderio. Massimo Ranieri, il desiderio di diventare padre Il ... Leggi su dilei (Di sabato 22 gennaio 2022) Prima il ritorno a Sanremo a 25dall’ultimo, poi ildi un altro figlio. Alla soglia dei 71– che compirà il prossimo 3 maggio –è pronto a diventareper la seconda volta. Quella del genitore, in fondo, è una dimensione che non ha mai vissuto appieno. Il noto artista infatti ha un’altra figlia, Cristiana Calone, nata da una relazione non ufficiale, ma ai tempi decise di non riconoscerla. “Quando è nata non ho colto quel dono che la vita mi stava offrendo”, ha dichiarato lui. Quel dono prezioso invece oggi l’artista è pronto a riceverlo, e farà di tutto per esaudire il suo più, ildi diventareIl ...

