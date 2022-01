Juventus, Antonio Rudiger il possibile sostituto di De Ligt? (Di sabato 22 gennaio 2022) Dalla Spagna rilanciato l’interesse bianconero per Rudiger del Chelsea. Potrebbe essere il nuovo rinforzo difensivo De Ligt sembra allontanarsi sempre più da Torino. Il calciatore Olandese è dato con insistenza in orbita Bayern Monaco, nelle ultime settimane. La Juventus non vorrebbe perdere il proprio giocatore, ma trattare con Mino Raiola è da sempre difficile. La L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Dalla Spagna rilanciato l’interesse bianconero perdel Chelsea. Potrebbe essere il nuovo rinforzo difensivo Desembra allontanarsi sempre più da Torino. Il calciatore Olandese è dato con insistenza in orbita Bayern Monaco, nelle ultime settimane. Lanon vorrebbe perdere il proprio giocatore, ma trattare con Mino Raiola è da sempre difficile. La L'articolo

Advertising

Antonio_Tatti_ : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport ?? Per #Vlahovic l'offerta della #Juventus è 7 milioni+bonus (alla Dybala). Alla Continassa si notano… - Antonio_Tatti_ : RT @NonSoloJuve: “IL TIMORE DI UNA BEFFA” ??”Commisso non ha mancato di esprimere tutta la propria antipatia e disistima per la Juventus.… - VikingoReal51 : RT @GolDeCensura: Antonio Candreva (Sampdoria) vs Juventus, Serie A. 26 09 2021 - GolDeCensura : Antonio Candreva (Sampdoria) vs Juventus, Serie A. 26 09 2021 - Antonio_Tatti_ : RT @RidTheRock: ??”#Rovella è un’opzione concreta. La #Juventus si è mossa per un suo ritorno a Gennaio.” [ Momblano ] -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Antonio Chi è Roberto Baggio, Divin Codino, numero 10 simbolo di un'epoca ... vince uno scudetto, una Coppa Italia e una Coppa Uefa con la Juventus e uno scudetto con il Milan. ... nel ruolo del numero 10, Valentina Bellé, che interpreta Andreina, Antonio Zavatteri, nel ruolo ...

Calciomercato Juventus, tradimento Dybala: 'Via al 99.9%' Calciomercato Juventus, la bomba lanciata dall'ex giocatore lascia i tifosi sbigottiti. Una sentenza sul futuro della Joya. Calciomercato Juventus, le parole dell'ex giocatore Antonio Cassano lasciano sbigottiti tutti i tifosi bianconeri ancora in attesa di quale sarà, ufficialmente, il destino di Paulo Dybala. In diretta alla Bobo TV ...

ESCLUSIVA TJ - Antonio Nocerino: "Colpo gobbo a San Siro, Milan con più identità e solidità.... Tutto Juve Cassano: “Dybala? Per me al 99% non rinnova. L’Inter farebbe errore a non prenderlo” Continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo di Paulo Dybala alla Juventus. Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così del futuro dell'ex P ...

Cabrini: «Juventus Women Fiorentina? Vale come nel calcio maschile» ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Cabrini, ex campione della Juve, ha parlato della sfida tra Juventus Women e Fiorentina e non solo. Le dichiarazioni Antonio Cabrini, ex campione della ...

... vince uno scudetto, una Coppa Italia e una Coppa Uefa con lae uno scudetto con il Milan. ... nel ruolo del numero 10, Valentina Bellé, che interpreta Andreina,Zavatteri, nel ruolo ...Calciomercato, la bomba lanciata dall'ex giocatore lascia i tifosi sbigottiti. Una sentenza sul futuro della Joya. Calciomercato, le parole dell'ex giocatoreCassano lasciano sbigottiti tutti i tifosi bianconeri ancora in attesa di quale sarà, ufficialmente, il destino di Paulo Dybala. In diretta alla Bobo TV ...Continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo di Paulo Dybala alla Juventus. Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così del futuro dell'ex P ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Cabrini, ex campione della Juve, ha parlato della sfida tra Juventus Women e Fiorentina e non solo. Le dichiarazioni Antonio Cabrini, ex campione della ...