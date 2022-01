Inter-Venezia, Inzaghi: “Ragazzi bravissimi considerando il periodo intenso” (Di sabato 22 gennaio 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Venezia, match della ventitreesima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match vinto per 2 a 1 contro il Venezia, e valevole per la quarta giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. L’aver aspettato Dzeko a fine partita è il segnale dell’importanza del suo gol. “Penso di sì. La squadra ci ha creduto fino alla fine, i Ragazzi sono stati bravissimi considerando il periodo e le due partite coi supplementari, più quella di Bergamo e la problematica del gol subito che poteva darci un contraccolpo. Il problema ora è il campo di San Siro, che diventa ingiocabile. Ora c’è ... Leggi su intermagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Simonenel post partita di, match della ventitreesima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 2 a 1 contro il, e valevole per la quarta giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. L’aver aspettato Dzeko a fine partita è il segnale dell’importanza del suo gol. “Penso di sì. La squadra ci ha creduto fino alla fine, isono statiile le due partite coi supplementari, più quella di Bergamo e la problematica del gol subito che poteva darci un contraccolpo. Il problema ora è il campo di San Siro, che diventa ingiocabile. Ora c’è ...

