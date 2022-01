Inter | i tifosi tremano | l’annuncio in diretta spiazza tutti

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il nerazzurro ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la gara giocata dall’con un buon Venezia: dure le parole del tecnico Il Venezia ci prova fino all’ultimo minuto per cercare di strappare un pareggio all’. Pareggio che avrebbe fatto molto comodo in ottica salvezza. Pur dovendo far fronte a diverse indisponibilità, gli arancioneroverdi non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ??? | D'AMBROSIO Il difensore a @Inter_TV: “Ultima partita prima della sosta, l’importante è chiudere con i tre pun… - FBiasin : Ci sono tifosi preoccupati, persino arrabbiati, ci sono opinionisti che “l’#Inter è nervosa”. E questo dopo otto v… - FBiasin : <Tifosi del #Chelsea furiosi con #Lukaku: “Disastroso anche oggi. #Inter, ci hai truffato, rivogliamo i nostri sold… - lunastark81 : @Inter_Scout Mi sa che i tifosi del Brest non ce lo vogliono ridare ?? - InterClubIndia : RT @fcin1908it: LIVEBLOG / Dzeko salva l’Inter, per i tifosi c’è un problema: “Serve una punta!” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tifosi

... con i rossoneri impegnati nella lotta scudetto con l'e reduci dalla clamorosa sconfitta ...era arrivata anche la designazione di Orsato per Milan - Juve a far storcere il naso a tanti...Nella serata che blinda il primato dell'prima della sosta, a finire nella bufera è ancora una volta una direzione arbitrale . Questa ... In paticolare, a fare arrabbiare ie redenre ...FOTO - Siparietto social tra Materazzi e Barella dopo Inter-Venezia: "Come onori la 23...", "L'ho solo presa in prestito" ...Vittoria per l'Inter, che a San Siro ha superato il Venezia 2-1. La formazione veneta aveva aperto il parziale con Henry, a cui ha risposto Barella poco prima dell'intervallo. Quasi ...