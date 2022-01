Ilicic, parla Gasperini: «La testa è una giungla, lo aspetteremo sempre» (Di domenica 23 gennaio 2022) . Così il tecnico sul trequartista serbo Gian Piero Gasperini parla così della situazione di Josip Ilicic, nuovamente alle prese con la depressione. Le sue parole: «Per me non è facile parlare di questa situazione, personale. A Josip saremo sempre vicini, sono situazioni che vanno al di là del calcio e noi con lui abbiamo sempre avuto un rapporto con situazioni molto felici. È molto propositivo, è una persona normale. La nostra testa è una giungla, non è facile per gli psicologi, figurarsi per noi. Quest’anno non si è mai impegnato tanto, l’ho avuto anche a Palermo e non l’ho mai visto così impegnato. Lo aspetteremo tutta la vita come persona, come calciatore è imprevedibile. I medici non sanno darci una risposta, non posso darla ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) . Così il tecnico sul trequartista serbo Gian Pierocosì della situazione di Josip, nuovamente alle prese con la depressione. Le sue parole: «Per me non è facilere di questa situazione, personale. A Josip saremovicini, sono situazioni che vanno al di là del calcio e noi con lui abbiamoavuto un rapporto con situazioni molto felici. È molto propositivo, è una persona normale. La nostraè una, non è facile per gli psicologi, figurarsi per noi. Quest’anno non si è mai impegnato tanto, l’ho avuto anche a Palermo e non l’ho mai visto così impegnato. Lotutta la vita come persona, come calciatore è imprevedibile. I medici non sanno darci una risposta, non posso darla ...

Advertising

EuDelVe : RT @_LordJack: Sinceramente dispiaciuto per Ilicic. Di depressione si parla sempre troppo poco ed è purtroppo una vera e propria malattia c… - serieAnews_com : #LazioAtalanta, #Gasperini ne parla a fine match: Josip #Ilicic è nuovamente alle prese con la #depressione - milanecon : RT @_LordJack: Sinceramente dispiaciuto per Ilicic. Di depressione si parla sempre troppo poco ed è purtroppo una vera e propria malattia c… - fanpage : Dopo #LazioAtalanta, Gasperini parla di Ilicic e della sua situazione: non si sa quando tornerà - AndreaLazzer : RT @_LordJack: Sinceramente dispiaciuto per Ilicic. Di depressione si parla sempre troppo poco ed è purtroppo una vera e propria malattia c… -