Highlights e gol Siviglia-Celta Vigo 2-2, Liga 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 22 gennaio 2022) Gli Highlights e i gol di Siviglia-Celta Vigo 2-2, match della ventiduesima giornata della Liga 2021/2022. Al Sanchez Pizjuan gli andalusi rimontano e trovano il pareggio nel secondo tempo con i gol di Papu Gomez e Torres tra il 71? e il 74?. Il Celta aveva trovato il doppio vantaggio sul finire del primo tempo con i gol di Cervi e Aspas. Il Siviglia adesso rischia di vedersi ulteriormente allontanare il Real capolista, impegnato domani in casa con l’Elche. GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Glie i gol di2-2, match della ventiduesima giornata della. Al Sanchez Pizjuan gli andalusi rimontano e trovano il pareggio nel secondo tempo con i gol di Papu Gomez e Torres tra il 71? e il 74?. Ilaveva trovato il doppio vantaggio sul finire del primo tempo con i gol di Cervi e Aspas. Iladesso rischia di vedersi ulteriormente allontanare il Real capolista, impegnato domani in casa con l’Elche. GLISportFace.

Advertising

SkySport : Premier League, gol e highlights della 23^ giornata. Lo United vince nel recupero #SkyPremier #PremierLeague #PL… - filadelfo72 : Highlights Genoa-Udinese 0-0: Video Gol 23ª Giornata di Serie A - NewsTuttoC : Pontedera-Ancona Matelica 0-5, gol e highlights della partita - NewsTuttoC : Virtus Entella-Gubbio 4-0, gol e highlights della partita - Jorggeroshugs : @DAZN_IT Siete SCANDALOSI negli highlights: 3 replay per il rigore inesistente per l’inter 0 replay per il fallo… -