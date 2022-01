Genoa, espulsione Cambiaso: doppio giallo in 1?. Salta la Roma (Di sabato 22 gennaio 2022) L’esterno del Genoa Cambiaso è stato espulso per doppio giallo contro l’Udinese Brutte notizie in casa Genoa in vista della prossima partita di campionato contro la Roma. I rossoblù non avranno infatti Cambiaso, espulso nel match con l’Udinese. doppio giallo in meno di un 1? per l’esterno, prima per un fallo duro su Becao poi per proteste per qualche parola di troppo nei confronti dell’arbitro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) L’esterno delè stato espulso percontro l’Udinese Brutte notizie in casain vista della prossima partita di campionato contro la. I rossoblù non avranno infatti, espulso nel match con l’Udinese.in meno di un 1? per l’esterno, prima per un fallo duro su Becao poi per proteste per qualche parola di troppo nei confronti dell’arbitro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Coppa Italia: completato il quadro degli ottavi. Inter - Roma nei quarti ... i rossoneri hanno battuto 3 - 1 il Genoa ai supplementari, mentre i biancocelesti hanno fatto ... La partita di fatto è finita con l'espulsione di Gargiulo al 62 per doppia ammonizione. Comunque, ...

Serie A, highlights Genoa-Udinese: la sintesi della partita – VIDEO Serie A, gli highlights completi di Genoa-Udinese, match valido per la ventitreesima giornata del massimo campionato italiano.

