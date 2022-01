Formia | faceva prostituire ragazzine minorenni | arrestato un 53enne

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 gennaio 2022)– Nella giornata di ieri i poliziotti del Commissariato dihanno tratto in arresto ungravato da un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli a seguito di una condanna a sei anni di reclusione per i reati di prostituzione minorile e pornografia minorile, aggravati. I fatti, risalenti all’anno 2018, furono commessi a Mondragone, quando le indagini disvelarono un giro di prostituzione minorile sul lungomare e in zona parco Carducci, che vedeva coinvolte vittime minori e straniere, di età anche inferiore ai 15 anni, che si vendevano per pochi spiccioli. Il condannato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nel corso del pomeriggio di ieri è stato prelevato dalla propria abitazione die, espletate le formalità di rito, ...