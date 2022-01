Formazioni ufficiali Inter Venezia | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi(4-3-3): Lezzerini; Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Kiyine; Aramu, Henry, Okereke. All. Bertolini-Soncin L'articolo proviene da Calcio News 24.