Domenica in su Rai1: ospiti e argomenti della trasmissione condotta da Mara Venier (Di sabato 22 gennaio 2022) Mara Venier ritorna ad essere la protagonista indiscussa di Domenica In nel diciannovesimo appuntamento con l'amatissima trasmissione. La nuova puntata in diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi situati in Roma va in onda su Rai1 con la conduttrice che aprirà il suo studio ai tanti ospiti pronti a raccontarsi come mai prima. Per il pubblico sarà l'occasione di passare un pomeriggio diverso in compagnia di tanti volti noti della nostra televisione e della nostra musica fra racconti, canti, balli e giochi e le interessanti discussioni con gli esperti del settore sui temi di attualità. Tutti gli ospiti ed i temi di puntata nell'appuntamento del 23 gennaio 2022 in onda a partire dalle ore 14:00 di Domenica su ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Rai1 La sposa, anticipazioni del 23 gennaio: Maria bacia il suo ex Antonio Dopo il gran debutto di domenica scorsa, La Sposa torna su Rai1 con un nuovo appuntamento. La serie con Serena Rossi , che al suo esordio ha sfiorato i 6 milioni di telespettatori - pari al 26.8% di share - prosegue infatti ...

Doc - Nelle tue Mani 2, Cristina Marino scrive un post sui social e il web si infiamma ...- Nelle tue mani 2' Doc - Nelle tue Mani è una serie televisiva di grande successo in onda su Rai1 ...felice e innamorata e proprio Argentero nel corso di una recente intervista rilasciata a Domenica In ...

Le bellezze del Parco Dune domenica su Rai1 OsservatorioOggi Domenica in su Rai1: ospiti e argomenti della trasmissione condotta da Mara Venier Mara Venier conduce un nuovo appuntamento di Domenica In il 23 gennaio 2022 in onda a partire dalle ore 14:00 di domenica su Rai1. Scopri gli ospiti ed i temi di puntata.

Domenica In: Pierpaolo Pretelli positivo al Covid Il Covid continua a creare problemi a Domenica In. Nel prossimo appuntamento col contenitore domenicale condotto da Mara Venier, in programma domani pomeriggio su Rai1, Pierpaolo Pretelli non ci sarà.

