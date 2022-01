Calciomercato Roma, l’annuncio di Mourinho che nessuno si aspettava (Di sabato 22 gennaio 2022) Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro l’Empoli. Il tecnico ha parlato anche di mercato. Dopo la vittoria sul Lecce in settimana in Coppa Italia, la Roma giocherà domani pomeriggio, ore 18.00, in trasferta contro il sorprendente Empoli dell’ex Andreazzoli. I giallorossi cercheranno di portare a casa i tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 22 gennaio 2022)è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro l’Empoli. Il tecnico ha parlato anche di mercato. Dopo la vittoria sul Lecce in settimana in Coppa Italia, lagiocherà domani pomeriggio, ore 18.00, in trasferta contro il sorprendente Empoli dell’ex Andreazzoli. I giallorossi cercheranno di portare a casa i tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | In dirittura la cessione in prestito di #Reynolds al @kvkofficieel - pisto_gol : Tra i 20 club UEFA che hanno speso di più sul calciomercato ci sono 3 italiane-Juventus Milan e Roma-10 inglesi, 3… - DiMarzio : #Calciomercato @OfficialASRoma: cifre e formula dell'operazione #Olsen-#AstonVilla ?? - serieAnews_com : #Roma, #Mourinho: “Non mi aspetto più nulla dal mercato” #EmpoliRoma - MaSte92_ : RT @cmdotcom: #Mourinho: 'Niente scuse, 4-5 squadre meglio della #Roma. Mercato? Aperto fino al 31, su Veretout via e Perez...' https://t.c… -