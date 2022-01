Calciomercato Inter, per la difesa il nome arriva dalla Bundes! (Di sabato 22 gennaio 2022) nome nuovo per la difesa del futuro in casa Inter. Il club nerazzurro a giugno potrebbe infatti salutare Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio (oltre ad Aleksandar Kolarov già a gennaio) e vedrebbe una sorta di rivoluzione nel suo reparto arretrato. Giuseppe Marotta InterEcco perché, secondo quanto riporta Sky Sport Deutschland, Marotta avrebbe messo il suo mirino in Germania: oltre a GInter, infatti, il nuovo obiettivo è Borna Sosa, difensore classe ’98 dello Stoccarda e di nazionalità croata. Il giocatore sembrava essere destinato all’Aston Villa, ma l’affare è saltato: il club tedesco vuole infatti 30 milioni di euro per lui. L’Inter e il Chelsea sono pronte ad un duello estivo per accaparrarsi il calciatore, che questa stagione ha collezionato 17 presenze, 2 gol e 4 assist ... Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022)nuovo per ladel futuro in casa. Il club nerazzurro a giugno potrebbe infatti salutare Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio (oltre ad Aleksandar Kolarov già a gennaio) e vedrebbe una sorta di rivoluzione nel suo reparto arretrato. Giuseppe MarottaEcco perché, secondo quanto riporta Sky Sport Deutschland, Marotta avrebbe messo il suo mirino in Germania: oltre a G, infatti, il nuovo obiettivo è Borna Sosa, difensore classe ’98 dello Stoccarda e di nazionalità croata. Il giocatore sembrava essere destinato all’Aston Villa, ma l’affare è saltato: il club tedesco vuole infatti 30 milioni di euro per lui. L’e il Chelsea sono pronte ad un duello estivo per accaparrarsi il calciatore, che questa stagione ha collezionato 17 presenze, 2 gol e 4 assist ...

