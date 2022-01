Bollette, al via parchi solari in cave dismesse (Di sabato 22 gennaio 2022) Contro il caro Bollette che pesa su imprese e famiglie nasce la prima partnership per trasformare le cave dismesse esaurite o non più attive in parchi agro-voltaici, con sistemi che integrano impianti di produzione di energia solare e coltivazioni agricole. È quanto emerge dall’accordo siglato da Coldiretti, la più importante associazione di imprese agricole a livello nazionale ed europeo, con Anie Rinnovabili (Associazione confindustriale di aziende del settore dell’energia da fonti rinnovabili elettriche), Anepla (Associazione nazionale confindustriale alla quale aderiscono le imprese del settore estrattivo) e Consorzio Cascina Clarabella (Consorzio di cooperative sociali che svolgono attività sostenibili per la cura e il reinserimento sociale e lavorativo di persone con disagio psichico e/o socialmente ... Leggi su bergamonews (Di sabato 22 gennaio 2022) Contro il caroche pesa su imprese e famiglie nasce la prima partnership per trasformare leesaurite o non più attive inagro-voltaici, con sistemi che integrano impianti di produzione di energia solare e coltivazioni agricole. È quanto emerge dall’accordo siglato da Coldiretti, la più importante associazione di imprese agricole a livello nazionale ed europeo, con Anie Rinnovabili (Associazione confindustriale di aziende del settore dell’energia da fonti rinnovabili elettriche), Anepla (Associazione nazionale confindustriale alla quale aderiscono le imprese del settore estrattivo) e Consorzio Cascina Clarabella (Consorzio di cooperative sociali che svolgono attività sostenibili per la cura e il reinserimento sociale e lavorativo di persone con disagio psichico e/o socialmente ...

Advertising

albiuno : RT @drsmoda: A Voi non tocca eh!? Avete il #Greenpass #vax Peccato che se l'economia non gira,perderete il posto di lavoro,non potrete più… - Michael44830826 : @PanPicchio @ottobrerosa @Agenzia_Ansa Ma chi dice che sia un dispiacere imparare? Ma per dio, la paga va sempre da… - fabiopanicco : Caro-bollette, il governo tassa solo gli extra-profitti da fonti rinnovabili: intatti quelli delle centrali a carbo… - fradanilo62 : Caro bollette / Niente piano Cingolani, solo interventi tampone - UnoTvnews : Consac, c’è il fondo contro le “perdite occulte” di acqua: bollette meno care per gli utenti -