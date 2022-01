Benedetta Rossi in ospedale: “Devo cercare di essere coraggiosa” (Di sabato 22 gennaio 2022) Benedetta Rossi è stata ricoverata in ospedale, dove nelle pRossime ore dovrà sostenere un delicato intervento alla schiena. La famosa food blogger si è confessata con i fan, raccontando le sue paure e i suoi sentimenti. Benedetta Rossi in ospedale Dopo aver annunciato di doversi sottoporre a un delicato intervento alla schiena, Benedetta Rossi è tornata a mostrarsi ai fan direttamente dall’ospedale, dove ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni. La food blogger non ha nascosto di avere paura ma ha anche affermato di essere fortunata a non sentirsi sola. “Foto al volo pochi minuti prima del ricovero. Marco mi ha accompagnato fino a qui, ora Devo cercare di ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 gennaio 2022)è stata ricoverata in, dove nelle pme ore dovrà sostenere un delicato intervento alla schiena. La famosa food blogger si è confessata con i fan, raccontando le sue paure e i suoi sentimenti.inDopo aver annunciato di doversi sottoporre a un delicato intervento alla schiena,è tornata a mostrarsi ai fan direttamente dall’, dove ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni. La food blogger non ha nascosto di avere paura ma ha anche affermato difortunata a non sentirsi sola. “Foto al volo pochi minuti prima del ricovero. Marco mi ha accompagnato fino a qui, oradi ...

