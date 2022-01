Auto nella scarpata | morti 3 giovani nel materano

Leggi su italiasera

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Tresonoin un grave incidente stradale avvenutonotte sulla strada provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pisticci, i vigili del fuoco e il 118. Da una prima ricostruzione, il giovane alla guida, in curva, ha perso il controllo della vettura e ha invaso l’altra corsia scontrandosi con un’altra. La macchina è poi finita in unaper una decina di metri e si è ribaltata. I trea bordo sono deceduti. Feriti, ma non in modo grave, gli occupanti dell’altra, che hanno tra i 20 e i 30 anni. Levittime erano originarie di Pisticci. L'articolo proviene da Italia Sera.