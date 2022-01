Australian Open | Jannik Sinner critico | “Devo tenere il livello alto per più ore De Minaur gioca bene in casa”

Advertising

ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - MGL_space : RT @Eurosport_IT: Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen | #Be… - Myopinion83 : RT @Eurosport_IT: Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen | #Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Sky Sport

Due italiani agli ottavi di finale dell': dopo Matteo Berrettini , non tradisce nemmeno l'altra punta di diamante del tennis azzurro. Jannik Sinner sconfigge il giapponese Taro Daniel in 4 set con il punteggio di 6 - 4, 1 - ...Gli highlights completi della sfida tra Jannik Sinner e Taro Daniel , valevole per il terzo turno degli2022 e terminato 6 - 4, 1 - 6, 6 - 3, 6 - 1 in favore dell'azzurrino. L'atleta nativo di San Candido ha gestito positivamente il primo parziale, accusando però un inaspettato calo di ...Facile non è stato, ma alla fine l'obiettivo è stato centrato e per la prima volta l'azzurro è approdato agli ottavi di finale degli Australian Open, battendo il giapponese Taro Daniel 6-4 ...Un successo importante. Stefanos Tsitsipas (n.4 del ranking) ha sconfitto nella mattinata il francese Benoit Paire (n.56 ATP) per 6-3 7-5 6-7 6-4 e ha così strappato il pass per gli ottavi di finale d ...