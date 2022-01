Annibale Giannarelli, 73 anni: da emigrante in Australia a vincitore di “The Voice Senior” (Di sabato 22 gennaio 2022) Una storia particolare la sua: classe 1948, con la famiglia emigrò in Australia quando era un adolescente. Ha lavorato per tanti anni a Melbourne e solo in un secondo tempo è tornato in Patria. Lui è annibale Giannarelli, 73 anni di Sassalbo, frazione di Fivizzano Provincia di Massa e Carrara, vincitore di “The Voice Senior”, il talent riservato ai cantanti over condotto da Antonella Clerici su Raiuno: la seconda edizione dello show che mette in gara artisti non più giovanissimi ma che sanno ancora emozionare. La vittoria dell’ex emigrante ha mandato in visibilio i suoi tanti fan fivizzanesi e toscani, ma chiunque abbia chiuso la sua valigia per andare dall’altra parte del mondo in cerca di ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Una storia particolare la sua: classe 1948, con la famiglia emigrò inquando era un adolescente. Ha lavorato per tantia Melbourne e solo in un secondo tempo è tornato in Patria. Lui è, 73di Sassalbo, frazione di Fivizzano Provincia di Massa e Carrara,di “The”, il talent riservato ai cantanti over condotto da Antonella Clerici su Raiuno: la seconda edizione dello show che mette in gara artisti non più giovanissimi ma che sanno ancora emozionare. La vittoria dell’exha mandato in visibilio i suoi tanti fan fivizzanesi e toscani, ma chiunque abbia chiuso la sua valigia per andare dall’altra parte del mondo in cerca di ...

THEVOICE_ITALY : Annibale Giannarelli è il vincitore della seconda edizione di #TheVoiceSenior. ???? Congratulazioni! ? Che sia per t… - THEVOICE_ITALY : Annibale Giannarelli ci ha lasciato senza fiato cantando Lo chiamavano Trinità. Solo brividi. ?? #TheVoiceSenior… - THEVOICE_ITALY : Vincere #TheVoiceSenior è un’emozione unica e Annibale Giannarelli ce lo racconta con la dolcezza che lo contraddis… - Luce_news : Da emigrante in Australia a trionfatore di un talent, a 73 anni: Annibale Giannarelli è il vincitore di “The Voice… - massimobraglia2 : Annibale Giannarelli vince The Voice Senior, l'arrivo a Sassalbo -