Alessio Boni e la gioia di essere padre, a Verissimo l’attore confessa: “Una forma d’amore straordinaria” (Di sabato 22 gennaio 2022) Alessio Boni racconta a Verissimo la gioia di essere diventato padre, nel giro di due anni, di due splendidi figli: Lorenzo e Riccardo. Ospite di Silvia Toffanin, l’attore si lascia andare a dolcissime dichiarazioni rivolte ai piccoli di casa e svela di voler regalare loro una sorellina. L’ipotesi di una terza gravidanza per la compagna Nina Verdelli è ancora remota, ma dalle parole dell’attore non appare così lontana. Alessio Boni innamorato pazzo dei suoi figli: le rivelazioni a Verissimo A Verissimo torna Alessio Boni, uno dei volti più amati del cinema e dello spettacolo italiano. Ospite oggi pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 gennaio 2022)racconta aladidiventato, nel giro di due anni, di due splendidi figli: Lorenzo e Riccardo. Ospite di Silvia Toffanin,si lascia andare a dolcissime dichiarazioni rivolte ai piccoli di casa e svela di voler regalare loro una sorellina. L’ipotesi di una terza gravidanza per la compagna Nina Verdelli è ancora remota, ma dalle parole delnon appare così lontana.innamorato pazzo dei suoi figli: le rivelazioni atorna, uno dei volti più amati del cinema e dello spettacolo italiano. Ospite oggi pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin, ...

