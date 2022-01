“Vi prego portatelo!”: social in rivolta, richiesto immediatamente Pierpaolo Spollon (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una vera e propria manifestazione social per Pierpaolo Spollon, l’attore che è in tv con DOC. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono Pierpaolo Spollon, l’attore è richiestissimo proprio in quel ruolo (Youtube)Uno dei volti più amati della televisione italiana, Pierpaolo Spollon, è oggi sulla cresta dell’onda con DOC 2. La serie tv dei record, che anche ieri sera ha collezionato uno share incredibile, sta portando all’attore fama e notorietà non solo in TV ma anche sui social. E’ proprio lì, infatti, che Spollon chiacchiera con i suoi fan e commenta ciò che succede al suo personaggio nella fiction di Rai1. Nelle ultime ore, però, su Twitter si è alzata una vera e propria rivolta popolare per averlo anche là, al fianco ... Leggi su specialmag (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una vera e propria manifestazioneper, l’attore che è in tv con DOC. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono, l’attore è richiestissimo proprio in quel ruolo (Youtube)Uno dei volti più amati della televisione italiana,, è oggi sulla cresta dell’onda con DOC 2. La serie tv dei record, che anche ieri sera ha collezionato uno share incredibile, sta portando all’attore fama e notorietà non solo in TV ma anche sui. E’ proprio lì, infatti, chechiacchiera con i suoi fan e commenta ciò che succede al suo personaggio nella fiction di Rai1. Nelle ultime ore, però, su Twitter si è alzata una vera e propriapopolare per averlo anche là, al fianco ...

