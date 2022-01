Uno YouTuber potrebbe essersi schiantato di proposito per qualche migliaia di click | aperta indagine

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Una storia che ha dell’incredibile, ma si sa, internet è un posto meraviglioso e non smette mai di stupirci. Il protagonista è unoche, secondo l’accusa, si sarebbedia bordo del proprio velivolo per racimolarevisita in più.si schianta di– 21012022 www.computermagazine.itPremessa: loTrevor Jacob ha ricevuto la sua licenza di pilota solo a metà 2020. Ragione per cui è lecito immaginare che sia tutta colpa dell’inesperienza del pilota. Ma la storia sembrerebbe essere più complessa di come appare – tanto che la Federal Aviation Administration (FAA) ha deciso di aprire un’sulla vicenda. Parliamo dello, tale Trevor Jacob. Stella della ...

Advertising

klestyles : RT @i91SwgLouis: ragazzi uno degli youtuber che ha fatto parte della mia infanzia è diventato papà ci rendiamo conto - i91SwgLouis : ragazzi uno degli youtuber che ha fatto parte della mia infanzia è diventato papà ci rendiamo conto - stantl3r : RT @SICULOOO: Uno youtuber cade, quando joker si siede BOOM BABY BYE - ilcaimano6 : RT @SICULOOO: Uno youtuber cade, quando joker si siede BOOM BABY BYE - LoJamesiano : RT @SICULOOO: Uno youtuber cade, quando joker si siede BOOM BABY BYE -

Ultime Notizie dalla rete : Uno YouTuber

Computer Magazine

Non perchési veste così deve avere un orientamento diverso, oppure deve essere etichettato per ... Laha infatti raccontato in un video , con tanto di scontrino alla mano , di aver speso ...Ed è questodei tanti elementi che non tornano a coloro che credono che il problema di Jacob ... Non torna nemmeno, secondo gli scettici, il fatto che lonon abbia nemmeno provato - o ...Nuova numero uno nella classifica album italiana Top Of The Music di Fimi-Gfk con il nuovo album VIRUS di NOYZ NARCOS.The Legend of #Zelda: Majora's Mask comes to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members in February! Sarà l’occasione perfetta per rimettere in luce uno dei capitoli della saga ...