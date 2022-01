Tomaso Trussardi Ha Tradito Michelle Con Una Tronista di Uomini e Donne!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 21 gennaio 2022) In queste ore non si parla d’altro che della fine del matrimonio traHunziker e. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ora in molti sono a caccia di notizie sulle reali cause del loro addio. E’ spuntata pure l’ipotesi di un tradimento di. L’imprenditore avrebbela moglie niente meno che con una sua ex fidanzata. Ma ecco tutti gli aggiornamenti su! Addio: spunta l’ipotesi tradimento Dopo lo stringato comunicato Ansa che ha annunciato la separazione traHunziker, è caccia ai motivi che hanno portato i due alla rottura. Dopo 10 anni di vita insieme, la coppia ha deciso di ...