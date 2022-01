Secondo voi quando verrà eletto il presidente della Repubblica? (Di venerdì 21 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Alla prima votazione","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Entro la terza","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Dalla quarta, con maggioranza assoluta","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Alla prima votazione","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Entro la terza","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Dalla quarta, con maggioranza assoluta","index":2}

Advertising

ladyonorato : Secondo voi, qual è la spiegazione: 1) non leggono le leggi che votano; 2) non le capiscon… - FratellidItalia : ?? Se un italiano secondo voi non ha il diritto di lavorare se non si vaccina, noi chiediamo che il richiedente asil… - enricoruggeri : Jeff Bezos. Fonda Amazon, compra il Washington Post, controlla Google e altro… Paga cifre irrisorie di tasse, sopra… - Rosario16305726 : RT @FratellidItalia: ?? Se un italiano secondo voi non ha il diritto di lavorare se non si vaccina, noi chiediamo che il richiedente asilo p… - Keanu_Kian : ..secondo voi, riusciranno a fare prima il nostro #pdr oppure la terza guerra mondiale tra Usa e #Russia per colpa… -