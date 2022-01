Scandalo alla corte reale di Spagna: cosa ha combinato il cognato del Re Filippo? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Re Filippo di Spagna è stato coinvolto in uno Scandalo quando si è venuto a sapere che il cognato ha avuto una ‘storiella’ con una collega. Si tratta di Iñaki Urdangarín, sposato con la 56enne Infanta Cristina -la più giovane delle due sorelle del re- dal 1997. Dopo ben 25 anni di matrimonio, giusto questa mattina l’uomo ha ammesso di aver tradito la moglie. Lo ha rivelato dopo essere arrivato a lavoro in uno studio legale di Vitoria. La notizia è saltata fuori grazie ad una foto in cui si tiene per mano con Ainhoa Armentia, 43 anni, in una spiaggia nel sud della Francia. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, Urdangarin, che giocava nella squadra nazionale spagnola di palla a mano, ha dichiarato: “Queste cose succedono… È una difficoltà che affronteremo con la più assoluta ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Rediè stato coinvolto in unoquando si è venuto a sapere che ilha avuto una ‘storiella’ con una collega. Si tratta di Iñaki Urdangarín, sposato con la 56enne Infanta Cristina -la più giovane delle due sorelle del re- dal 1997. Dopo ben 25 anni di matrimonio, giusto questa mattina l’uomo ha ammesso di aver tradito la moglie. Lo ha rivelato dopo essere arrivato a lavoro in uno studio legale di Vitoria. La notizia è saltata fuori grazie ad una foto in cui si tiene per mano con Ainhoa Armentia, 43 anni, in una spiaggia nel sud della Francia. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, Urdangarin, che giocava nella squadra nazionale spagnola di pa mano, ha dichiarato: “Queste cose succedono… È una difficoltà che affronteremo con la più assoluta ...

Advertising

FzVittoria : RT @lorenzodalai: Lo scandalo del secolo è quello #PhilipMorris/ #5stelle. In cambio di un finanziamento di 2,5 mln di €, i 'grillini' hann… - simonavitelli60 : RT @lorenzodalai: Lo scandalo del secolo è quello #PhilipMorris/ #5stelle. In cambio di un finanziamento di 2,5 mln di €, i 'grillini' hann… - zemmu : RT @lorenzodalai: Lo scandalo del secolo è quello #PhilipMorris/ #5stelle. In cambio di un finanziamento di 2,5 mln di €, i 'grillini' hann… - sciltian : RT @lorenzodalai: Lo scandalo del secolo è quello #PhilipMorris/ #5stelle. In cambio di un finanziamento di 2,5 mln di €, i 'grillini' hann… - pbrex668 : RT @lorenzodalai: Lo scandalo del secolo è quello #PhilipMorris/ #5stelle. In cambio di un finanziamento di 2,5 mln di €, i 'grillini' hann… -