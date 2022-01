Roma | stupro di Capodanno | Repubblica | «Pistola puntata sul nipote dell’ex premier e sulla fidanzata figlia della soubrette»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) C’è anche il racconto di unacontro ildi un politico nell’ordinanza che ha portato all’arresto di tre giovani per un’accusa di2021 in una villetta di Primavalle a. Durante la festa che si è svolta in via del Podere Fiume uno degli ospiti ha tirato fuori una. Per puntarlafaccia deldi un importante politicoscena nazionale: «Uno dei ragazzi — ha raccontato lui stesso ai carabinieri — mi ha chiesto quanti anni avessi. Io gli ho risposto 20». E poi: «Se non ci credete, vi faccio vedere un documento». La droga e l’arma A questo punto, racconta l’edizionena di, arriva un secondo giovane del ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma stupro

...racconto di una pistola puntata contro il nipote di un politico nell'ordinanza che ha portato all' arresto di tre giovani per un'accusa dia Capodanno 2021 in una villetta di Primavalle a... nonostante i divieti di assembramento anti - Covid , in una villetta a Primavalle, periferia nord ovest di. E poi ci sono le intercettazioni choc degli aggressori che parlano ai genitori. Non ...La festa in pieno coprifuoco, i soldi per la droga, la mancata denuncia E c’è chi si affida a un boss di periferia per togliere il figlio dai guai ...Senza forze, la mente confusa, i ricordi annebbiati. E gli abusi, il corpo pieno di lividi, il sangue sui vestiti. «Non riuscivo a camminare, fissavo i muri, ho bevuto e fumato, non so ...