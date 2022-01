Rientro in classe, Turi (UIL Scuola): “Bianchi rompe il muro di silenzi. Dati da incrociare con Asl e Cts. Riscrivere i protocolli e convocare tavolo sicurezza” (Di venerdì 21 gennaio 2022) "A leggere tra le richieste di semplificazione e aggiornamento sulle quarantene c’è un dato a sorpresa che il ministro Bianchi ha offerto in audizione davanti alla Commissione Cultura alla Camera per riferire sull'organizzazione delle attività scolastiche nell'attuale contesto di pandemia di Covid-19: il Ministero dell’Istruzione dispone di un’articolata struttura di rilevazione puntuale e continua dei Dati nelle scuole sin dall’ottobre del 2020". Lo scrive la UIL Scuola, tramite un comunicato stampa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) "A leggere tra le richieste di semplificazione e aggiornamento sulle quarantene c’è un dato a sorpresa che il ministroha offerto in audizione davanti alla Commissione Cultura alla Camera per riferire sull'organizzazione delle attività scolastiche nell'attuale contesto di pandemia di Covid-19: il Ministero dell’Istruzione dispone di un’articolata struttura di rilevazione puntuale e continua deinelle scuole sin dall’ottobre del 2020". Lo scrive la UIL, tramite un comunicato stampa. L'articolo .

