Report non ha rivali. Il pubblico premia il programma di Rai3. Ranucci sbanca la classifica Qualitel (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ogni anno la Rai elabora la classifica delle trasmissioni che non solo rispondono a criteri di tipo quantitativo, cioè che hanno avuto buone performance in termini di Auditel, ma anche qualitativo. E qui entra in gioco il cosiddetto Qualitel, da cui scaturisce la graduatoria dei programmi più apprezzati. L'indice Qualitel deve le sue origini al Governo Prodi II e all'allora ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni che, dal 2006 al 2008, varò una serie di riforme inerenti al settore televisivo. La rilevazione Qualitel, realizzata dalla Direzione Marketing Rai in collaborazione con diversi istituti demoscopici, ha lo scopo di analizzare e monitorare il gradimento del pubblico e la qualità percepita dei programmi Rai. Per verificare quali siano le trasmissioni più conformi ai criteri di un servizio ...

