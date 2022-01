Quarti di finale Coppa Italia | le sfide in programma

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Archiviati gli ottavi, ecco allora che si ha un quadro completo delle otto squadre che si affronteranno aididi2021/22. Sono presenti tutte le big del calciono, con il Sassuolo ad affermarsi grande outsider, e avversaria scomoda. A passare con qualche difficoltà ci sono state Lazio, Inter e Roma. Ciononostante le tre compagini in questione si sono guadagnate un biglietto per giocarsi la fase successiva e puntare alla tanto ambitadie tabellone A lasciare anzitempo – e a sorpresa – la competizione c’è il Napoli, sconfitto per 2-5 contro la Fiorentina, desiderosa di vincere un trofeo e tornare ad alti livelli. Delusione ...

SerieA : ???? Quarti di finale della #CoppaItaliaFrecciarossa conquistati dall’@Inter dopo i tempi supplementari! ??… - SassuoloUS : FINALE | #SassuoloCagliari 1?-0? Il Sassuolo batte il Cagliari e si qualifica per la prima volta nella sua storia… - OfficialSSLazio : ?? ???????????????????? ?? ?? Ciro Immobile decide nel secondo tempo supplementare: siamo ai quarti di finale di Coppa Italia!… - MomentiCalcio : Coppa Italia, ottavi di finale conclusi: ecco il quadro completo dei quarti - salida_pod : ???? ???? ??????????????? ?? #21Gennaio 2014 ?? Coppa Italia - Quarti di Finale ??? Roma Juventus 1-0 ?? Gervinho… -

