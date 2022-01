PIPL | anche la Cina adotta la legge sulla Data Protection

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Prima di evidenziare gli elementi che caratterizzano la, preme fare alcune considerazioni di carattere globale. Questa introduzione vorrebbe fornire elementi importanti per capire i riflessi che laavrà ine nel resto del mondo e come impatterà sugli equilibri generali mondiali. Da privacy ad antitrust, i riferimenti normativi La vivacità della tematica oggetto di questo articolo è particolarmente accentuata dal fatto che si inserisce nella modulazione della strategia digitale dell’Unione Europea ed è direttamente proporzionale al fermento normativo, sia sotto il profilo della tematica della privacy che dell’antitrust, a cui si è assistito nel corso del 2021 e che proseguirà nel 2022. Tra gli atti più importanti citiamo: Digital Services Act (c.d. DSA), per assicurare trasparenza e correttezza nell’offerta di servizi ...

