“Piccoli gesti, grandi crimini”: il Circeo dice no all’abbandono dei mozziconi di sigaretta (Di venerdì 21 gennaio 2022) San Felice Circeo – Bel corso di una conferenza stampa in diretta streaming dalla sede di Marevivo, sono stati presentati i risultati di “Piccoli gesti, grandi crimini”, campagna realizzata da Marevivo – in collaborazione con British American Tobacco Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) – ideata per contribuire a combattere il fenomeno del littering, l’abbandono dei mozziconi di sigarette nell’ambiente. Nel 2021, la campagna ha coinvolto le città di Bari, Fermo, Catania e San Felice Circeo con attività di sensibilizzazione delle comunità locali, analisi quali-quantitative e condivisione di linee guida con le Istituzioni locali per la riduzione del fenomeno. I risultati sono stati ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 21 gennaio 2022) San Felice– Bel corso di una conferenza stampa in diretta streaming dalla sede di Marevivo, sono stati presentati i risultati di “”, campagna realizzata da Marevivo – in collaborazione con British American Tobacco Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) – ideata per contribuire a combattere il fenomeno del littering, l’abbandono deidi sigarette nell’ambiente. Nel 2021, la campagna ha coinvolto le città di Bari, Fermo, Catania e San Felicecon attività di sensibilizzazione delle comunità locali, analisi quali-quantitative e condivisione di linee guida con le Istituzioni locali per la riduzione del fenomeno. I risultati sono stati ...

