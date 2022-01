(Di venerdì 21 gennaio 2022) Recentemente hanno fatto molto scalpore le parole diRay (aka Bubba Ray Dudley) su Jon Moxley: infatti, secondo la leggenda ECW, il wrestler di Cincinnati si sarebbe dovuto scusare con il pubblico per la sua assenza a causa della riabilitazionel’abuso di alcool. Le parole non sono passate inosservate e Renee Paquette, moglie di Moxley, ha subito espresso il suo disappunto nei confronti dell’ex WWE. Ma a quanto pare non è stata l’unica. La rabbia di, che come sappiamo ha avuto un passato turbolento, ha voluto dire la sua riguardo le parole di Ray, scrivendo il seguente tweet:“C’è unse. Che cosa triste da dire”.Ray non è nuovo a certe uscite, cercando spesso e ...

Paige contro Bully Ray: 'C'è un motivo se tutti preferiscono Devon'

