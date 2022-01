Orsato non sarà l’arbitro di Milan-Juve: colpo di scena a San Siro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Orsato non sarà l’arbitro di Milan Juve: colpo di scena a San Siro. Il fischietto non dirigerà il match di San Siro Daniele Orsato è indisponibile, non sarà quindi l’arbitro del big match di campionato in programma domenica sera alle 20.45. Lo comunica il Corriere dello Sport. A dirigere Milan-Juve al suo posto dovrebbe essere scelto uno tra Di Bello, Massa o Valeri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022)nondidia San. Il fischietto non dirigerà il match di SanDanieleè indisponibile, nonquindidel big match di campionato in programma domenica sera alle 20.45. Lo comunica il Corriere dello Sport. A dirigereal suo posto dovrebbe essere scelto uno tra Di Bello, Massa o Valeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

