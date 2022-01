Need for Speed sta tornando: secondo un insider il nuovo capitolo sarà disponibile a breve (Di venerdì 21 gennaio 2022) La leggendaria saga automobilistica arcade Need for Speed potrebbe fare il suo ritorno in pompa magna già entro la fine del 2022. A confermarlo un noto insider, che parla dell’uscita del nuovo capitolo dopo uno stop nello sviluppo dello stesso. Need for Speed Heat, l’ultimo capitolo della saga – 21012022 www.computermagazine.itsarà Criterion a sviluppare il nuovo capitolo della saga leggendaria di corse automobilistiche arcade Need for Speed. E, a quanto pare, l’uscita non sarà particolarmente lontana nel tempo, anzi. Si parla di fine 2022, dunque ancora qualche mese prima di poter mettere le mani – di nuovo – sul brand che ha dato i ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) La leggendaria saga automobilistica arcadeforpotrebbe fare il suo ritorno in pompa magna già entro la fine del 2022. A confermarlo un noto, che parla dell’uscita deldopo uno stop nello sviluppo dello stesso.forHeat, l’ultimodella saga – 21012022 www.computermagazine.itCriterion a sviluppare ildella saga leggendaria di corse automobilistiche arcadefor. E, a quanto pare, l’uscita nonparticolarmente lontana nel tempo, anzi. Si parla di fine 2022, dunque ancora qualche mese prima di poter mettere le mani – di– sul brand che ha dato i ...

Ultime Notizie dalla rete : Need for Il prossimo Need For Speed potrebbe essere lanciato a settembre o ad ottobre EA ha annunciato quasi due anni fa che stava togliendo lo sviluppo del franchise Need for Speed a Ghost Games e lo stava riconsegnando a Criterion . Più tardi di quell'anno, il publisher ha confermato che il piano era quello di rilasciare il gioco prima dell'aprile 2022 , anche se,...

Need for Speed sta per tornare e avrebbe una finestra di lancio Eurogamer.it Need for Speed, Dragon Age 4 e Star Wars Jedi Fallen Order 2: nuovi rumor su uscita e annunci Tom Henderson torna a parlare di quando dovremmo vedere i prossimi giochi Electronic Arts. Il noto insider Tom Henderson ha scelto di rivolgersi a Twitter per rivelare alcuni dettagli sui nuovi proget ...

Need for Speed sta per tornare e avrebbe una finestra di lancio EA ha annunciato quasi due anni fa che avrebbe tolto lo sviluppo del franchise Need for Speed ??dalle mani di Ghost Games per restituirlo a Criterion. Nello stesso anno, il publisher ha confermato che ...

