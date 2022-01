Nanni Moretti: “Berlusconi al Quirinale è divisivo? No, squalificato e indecoroso” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Berlusconi è troppo ‘divisivo’, dicono in molti. No, la cosa è più semplice: un personaggio così squalificato e indecoroso non può diventare presidente della Repubblica”. Lo scrive il regista Nanni Moretti in un post su Instagram, come commento a un’immagine tratto dal suo film Il Caimano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nanni Moretti (@NanniMoretti ) Il film, uscito nel 2006, raccontava le vicende di un produttore cinematografico di serie B, Bruno Bonomo (Silvio Orlando), che cerca di salvarsi dal fallimento grazie al copione di una giovane regista (Jasmine Trinca), incentrato sulla vita di Silvio Berlusconi e intitolato proprio Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) “è troppo ‘’, dicono in molti. No, la cosa è più semplice: un personaggio cosìnon può diventare presidente della Repubblica”. Lo scrive il registain un post su Instagram, come commento a un’immagine tratto dal suo film Il Caimano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Il film, uscito nel 2006, raccontava le vicende di un produttore cinematografico di serie B, Bruno Bonomo (Silvio Orlando), che cerca di salvarsi dal fallimento grazie al copione di una giovane regista (Jasmine Trinca), incentrato sulla vita di Silvioe intitolato proprio Il ...

