Monaco choc | «497 bimbi abusati dai preti | Papa Ratzinger insabbiò quattro casi»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Un dossier che va oltre le più agghiaccianti previsioni, quello sulla pedofilia nel clero nell’arcidiocesi didi Baviera. E che tira in ballo anche ilemerito Benedetto XVI, dal momento che Joseph, quando era arcivescovo di(dal 1977 al 1982), avrebbe «commesso errori in» dei quasi 500 citati nel documento. «Sapeva e non ha fatto nulla», è l’accusa rivoltagli dall’avvocato Martin Pusch, che ha preparato il dossier. I numeri sono inquietanti: secondo la stima del rapporto, nel periodo dal 1945 al 2019 sarebbero stati 497, solo a, i bambini vittime di abusi sessuali da parte di 235 persone appartenenti o vicine al clero (173, nove diaconi, cinque referenti pastorali e 48 addetti dell’ambito ...

E che tira in ballo anche il Papa emerito Benedetto XVI, dal momento che Joseph Ratzinger, quando era arcivescovo di(dal 1977 al 1982), avrebbe 'commesso errori in quattro casi' dei quasi 500 ...Sempre in serata è arrivata anche una nota dell'arcivescovo di. "A nome della Chiesa dichiedo perdono", ha detto Marx, che si è detto "scosso" e di provare "vergogna" per i casi di ...Un dossier che va oltre le più agghiaccianti previsioni, quello sulla pedofilia nel clero nell'arcidiocesi di Monaco di Baviera. E che tira in ballo anche il Papa emerito Benedetto XVI, dal momento ...Le parole shock del gesuita padre Hans Zollner, presidente del Centro per la protezione dei minori della Pontificia Università Gregoriana. Lo scandalo bavarese fa il giro del mondo ...