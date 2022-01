Mino Raiola dimesso dal San Raffaele: è nella casa di Montecarlo (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Il procuratore è rientrato nella sua abitazione Mino Raiola e’ rientrato nella sua casa di Montecarlo, dopo il ricovero al San Raffaele: lo annuncia all’ANSA lo staff del super procuratore. L’agente era stato sottoposto a “controlli programmati” all’ospedale milanese, e sulle sue condizioni di salute si erano diffuse su siti italiani e stranieri voci allarmanti. Oggi, il rientro a casa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Il procuratore è rientratosua abitazionee’ rientratosuadi, dopo il ricovero al San: lo annuncia all’ANSA lo staff del super procuratore. L’agente era stato sottoposto a “controlli programmati” all’ospedale milanese, e sulle sue condizioni di salute si erano diffuse su siti italiani e stranieri voci allarmanti. Oggi, il rientro a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

