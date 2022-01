Mino Raiola dimesso dal San Raffaele di Milano (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il procuratore sportivo Mino Raiola è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dopo un intervento chirurgico. E’ quanto apprende l’Adnkronos. Ieri la stampa tedesca aveva diffuso notizie allarmanti relative alle condizioni dell’agente di big del calibro di Ibrahimovic, DeLigt e Haaland. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il procuratore sportivoè statodall’ospedale Sandidopo un intervento chirurgico. E’ quanto apprende l’Adnkronos. Ieri la stampa tedesca aveva diffuso notizie allarmanti relative alle condizioni dell’agente di big del calibro di Ibrahimovic, DeLigt e Haaland. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Gazzetta_it : La Bild: 'Raiola in terapia intensiva per una malattia polmonare' - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? Coppa Italia, Roma ai quarti - MCalcioNews : Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Mino Raiola #Raiola #Ricovero #SanRaffaele #Ospedale… - Leonida62 : RT @fattoquotidiano: Mino Raiola, per il quotidiano Bild “è in terapia intensiva al San Raffaele. Sue condizioni peggiorate”. Lo staff del… - occhio_notizie : Mino Raiola è stato dimesso dall'Ospedale San Raffaele -