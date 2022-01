Milan | Tacchinardi | “Pioli sta facendo bene | ma adesso deve vincere”

Advertising

albo_interista : RT @NackaSkoglund89: Ieri Tacchinardi invocava la ripetizione di Milan-Spezia. Li abbiamo portati a ricostituire la santa alleanza dei mafi… - pieroausilio98 : RT @NackaSkoglund89: Ieri Tacchinardi invocava la ripetizione di Milan-Spezia. Li abbiamo portati a ricostituire la santa alleanza dei mafi… - ilwijnaldumiano : RT @NackaSkoglund89: Ieri Tacchinardi invocava la ripetizione di Milan-Spezia. Li abbiamo portati a ricostituire la santa alleanza dei mafi… - NackaSkoglund89 : Ieri Tacchinardi invocava la ripetizione di Milan-Spezia. Li abbiamo portati a ricostituire la santa alleanza dei m… - marth45279014 : @Pliis3 Dovresti provare a sentire Tacchinardi su canale 5 che vorrebbe far ripetere la partita contro lo Spezia al… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Tacchinardi

Pianeta Milan

E per ultimo anche Alessiointervistato da Tuttosport . Il quotidiano sportivo torinese ha anche riservato un importante paragrafo al rinnovo di contratto di Leao col... affrontando il tema lotta scudetto, Champions League e molto altro ancora:, è d'... Detto questo non farei l'errore fatto dalcon Donnarumma perchè perderlo a parametro zero sarebbe un ...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore bianconero Alessio Tacchinardi ha detto la sua sul big match tra Juve e Milan in programma domenica se ...Diversamente, con Cuadrado alto (coperto alle spalle da De Sciglio), Bernardeschi si sposterebbe sul versante mancino, e quel punto non ci sarebbe spazio per un terzo in mezzo al campo Le variabili — ...