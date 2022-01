Milan, Florenzi: «Posso fare di più. Juve? Ecco che garà sarà» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Alessandro Florenzi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV. Le dichiarazioni del terzino del Milan Alessandro Florenzi parla ai microfoni di Milan TV del momento suo e della squadra rossonera. Le sue dichiarazioni. RENDIMENTO – «Questo è ciò che mi aspettavo di dare, spero anche di più. Sto cercando di ripagare la fiducia che il Milan ha avuto in me. All’inizio ho avuto qualche problemino che ho risolto con l’operazione al menisco, dopo si è visto ciò che Florenzi può dare al Milan.» Milan – «È la squadra che ha riposto fiducia in me, quindi avrà il 110% in tutto quello che potrò, anche quando dovrò dare qualcosa in più. Sono fatto così.» PUNIZIONI – «Ci siamo io, Theo, anche Olivier e quando gioca ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Alessandroha rilasciato una lunga intervista ai microfoni diTV. Le dichiarazioni del terzino delAlessandroparla ai microfoni diTV del momento suo e della squadra rossonera. Le sue dichiarazioni. RENDIMENTO – «Questo è ciò che mi aspettavo di dare, spero anche di più. Sto cercando di ripagare la fiducia che ilha avuto in me. All’inizio ho avuto qualche problemino che ho risolto con l’operazione al menisco, dopo si è visto ciò chepuò dare al.»– «È la squadra che ha riposto fiducia in me, quindi avrà il 110% in tutto quello che potrò, anche quando dovrò dare qualcosa in più. Sono fatto così.» PUNIZIONI – «Ci siamo io, Theo, anche Olivier e quando gioca ...

