Microsoft: ecco come il colosso affronterà le controversie per abusi di Activision (Di venerdì 21 gennaio 2022) Microsoft, e in particolare Phil Spencer, ha reso noto di aver parlato con Activision riguardo le controversie per abusi sul posto di lavoro Diversi giorni dopo la notizia videoludica più importante degli ultimi tempi (e probabilmente anni), Internet è ancora nel più totale fermento. Ovviamente ci riferiamo all'acquisizione di Activision-Blizzard da parte del colosso di Redmond per quasi 70 miliardi di dollari. Sebbene il CEO Bobby Kotick lascerà l'azienda una volta completato l'accordo, ci sono state anche domande sulle controversie che hanno proprio l'azienda di Kotick per protagonista. come probabilmente sapete, Activision è stata infatti coinvolta in azioni legali per discriminazione, abusi e molestie ...

