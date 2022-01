L'allarme della Fadoi: "Per l'86% degli ospedali è difficile isolare gli asintomatici" (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - "Una persona che si ricovera per una frattura e si scopre positiva al Covid con il tampone di ingresso si sarebbe comunque ricoverata e non può essere dunque conteggiata nel numero dei posti letto occupati da chi con il virus si è ammalato". Facile a dirsi meno a farsi, perchè "la maggioranza degli ospedali, il 57%, ha grandi difficoltà ad isolare nei reparti i pazienti positivi asintomatici e il 29% non ci riesce affatto, mettendo così nel 50% dei casi a rischio di contagio chi il Covid non ce l'ha, mentre in un altro 50% se ne pregiudica l'assistenza". E' quanto emerge da una ricerca della Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi), i camici bianchi che dall'inizio della pandemia hanno preso in carico oltre il 70% dei ricoverati ... Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - "Una persona che si ricovera per una frattura e si scopre positiva al Covid con il tampone di ingresso si sarebbe comunque ricoverata e non può essere dunque conteggiata nel numero dei posti letto occupati da chi con il virus si è ammalato". Facile a dirsi meno a farsi, perchè "la maggioranza, il 57%, ha grandi difficoltà adnei reparti i pazienti positivie il 29% non ci riesce affatto, mettendo così nel 50% dei casi a rischio di contagio chi il Covid non ce l'ha, mentre in un altro 50% se ne pregiudica l'assistenza". E' quanto emerge da una ricercaFederazione dei medici internistieri (), i camici bianchi che dall'iniziopandemia hanno preso in carico oltre il 70% dei ricoverati ...

