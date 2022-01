Italia in lutto, è morto poco fa: fatale un malore improvviso (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Questo non è un personaggio famoso… e neanche un grande professionista che devo ringraziare per qualcosa che ha fatto per me». Inizia così il post pubblicato su Facebook da Luca Sepe, cantautore, comico e speaker napoletano, in ricordo di Tony Boemio, 41enne di Marano stroncato da un infarto. «Circa 15 anni fa l’ho conosciuto come mio radioascoltatore, ma da subito capimmo che il nostro rapporto sarebbe diventato qualcosa di più, fino al punto in cui si era insediato per bontà, per carattere per unicità nel mio cuore, assieme alla sua meravigliosa famiglia». Un rapporto, quello tra l'uomo e l'artista, nato per puro caso ma trasformatosi subito in un sentimento forte e genuino. «Inutile cercare un “perchè” - continua il cantautore - o un “come”, so solo che la mia vita non sarà più la stessa senza i tuoi messaggi quotidiani…senza la tua originale vena comica che avevo ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Questo non è un personaggio famoso… e neanche un grande professionista che devo ringraziare per qualcosa che ha fatto per me». Inizia così il post pubblicato su Facebook da Luca Sepe, cantautore, comico e speaker napoletano, in ricordo di Tony Boemio, 41enne di Marano stroncato da un infarto. «Circa 15 anni fa l’ho conosciuto come mio radioascoltatore, ma da subito capimmo che il nostro rapporto sarebbe diventato qualcosa di più, fino al punto in cui si era insediato per bontà, per carattere per unicità nel mio cuore, assieme alla sua meravigliosa famiglia». Un rapporto, quello tra l'uomo e l'artista, nato per puro caso ma trasformatosi subito in un sentimento forte e genuino. «Inutile cercare un “perchè” - continua il cantautore - o un “come”, so solo che la mia vita non sarà più la stessa senza i tuoi messaggi quotidiani…senza la tua originale vena comica che avevo ...

Advertising

iltirreno : ? IL LUTTO - Avrebbe compiuto 69 anni a giugno: era un convinto sostenitore delle cure domiciliari ?? - infoitinterno : Lutto in Fratelli d’Italia, morto a soli 38 anni Daniele Roncolato - infoitinterno : Padova, malore fatale sul lavoro: muore Daniele Roncolato. Lutto per Fratelli d’Italia - sandrobargagna : Avanti con il depopolamento. ??PADOVA???? Lutto in Fratelli d'Italia: morto improvvisamente a 38 anni il coordinato… - laviniamainardi : RT @Unibo: Lutto in Ateneo. È scomparso il prof. Alessandro Chiusoli. Ha insegnato per oltre trent'anni all'Università di Bologna, ed è sta… -