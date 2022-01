Indovina la sciatrice mascherata

Leggi su cityroma

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Foto: @ Instagram Guardate un po’ la foto qui sopra: riuscite a capire chi si nasconda dietro gli occhialoni da neve e il caschetto nero? Inginocchiata sulla neve, con ai piedi uno snowboard rosso e avvolta in un piumino argento, la protagonista dello scatto ci offre due importanti indizi: è amante dello sport, ma anche della moda. Vi bastano per capire la sua identità? Se la risposta è sì, scorrete allora la pagina fino in fondo per avere la risposta esatta, se la risposta è no, ecco qui un terzo indizio. È la modella più seguita su Instagram. . . . . . Foto: @ Instagram/ Kendall Jenner Ma certo, è Kendall Jenner durante una giornata sulle piste da sci. L'articolo proviene da City Roma News.