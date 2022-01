Il migliore amico di Alex Belli dichiara | “Alex e Delia coppia aperta”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di rivelazioni a Pomeriggio 5. Il programma condotto da Barbara D’Urso oggi ha lasciato spazio alle news sulla Casa del Grande Fratello Vip 6 e quando si parla di questo reality di successo non si può non menzionare il triangolo per eccellenza:, Soleil Sorge eDuran. A parlare di loro è intervenuto il migliordi: Mirko Gancitano. La rivelazione choc dell’diMirko Gancitano già entrato nella casa del GF VIP per fare una sorpresa adè molto legato all’attore di Centovetrine e lo conosce bene. Proprio da questa grande intimità esprime il suo giudizio sul triangolo più ...

Adesso a fare chiarezza c'ha pensato Mirko Gancitano , ildel 'Man'. Il compagno di Guenda Goria oggi a Pomeriggio 5 ha espresso qualche perplessità per l'atteggiamento di Delia ed ha ...Mirko Gancitano ,di Alex Belli , ospite in collegamento a Pomeriggio 5 , ha parlato del rapporto d'amore tra l'attore di Centovetrine e Delia Duran , rivelando dei particolari interessanti. Il ...How I Met Your Father debutta su Hulu con i primi due episodi, scopriamo insieme quali sono i riferimenti a How I met Your Mother.Pomeriggio 5, Barbara d'Urso fa una confessione choc su Delia Duran: "Ha detto che l’ex l’ha picchiata” In questi ultimi giorni Delia Duran nella casa del ...