Il caffè espresso candidato a patrimonio dell’Unesco

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilitaliano èimmateriale dell’Umanità. L’annuncio è stato dato dal sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio: “In Italia ilè molto di più di una semplice bevanda: è un vero e proprio rito, è parte integrante della nostra identità nazionale ed è espressione della nostra socialità che ci contraddistingue nel mondo”. La candidatura delitaliano sarà subito “trasmessa alla Commissione nazionale italiana per l’Unesco e – ha proseguito il sottosegretario – confidiamo che questa la approvi e la trasmetta entro il 31 marzo a Parigi. La tazzina dirappresenta per tutti gli italiani un rito sociale e culturale che trova ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Unesco, l'Italia candida il caffè espresso. 'Tra cultura, rito e letteratura da Venezia a Napoli'. #ANSA - CatelliRossella : Unesco: Mipaaf candida il caffè espresso italiano - Istituzioni - - rumpeltweet : RT @KCDC_official: #KCDC #keepcalmandrinkcoffee #keepcalm #coffee #caffè #blog #patrimonio #UNESCO #Trieste #Napoli #capitale #rito #Cultur… - rumpeltweet : RT @KCDC_official: La candidatura a patrimonio culturale immateriale dell’umanità del Rito del caffè espresso italiano tradizionale, che è… - KCDC_official : La candidatura a patrimonio culturale immateriale dell’umanità del Rito del caffè espresso italiano tradizionale, c… -

Ultime Notizie dalla rete : caffè espresso

Ore otto del mattino, Roma ancora livida di nubi grigio piombo, Palazzo Giustiniani, di fronte al Senato. Nell'ufficio di Matteo Renzi, leader di Iv, arriva per colazione l'ospite che non ti aspetti: ...... come aveva annunciato, ha presentato per l'Italia una candidatura unica per riunire le peculiarità delitaliano e di quello napoletano fatto di aggregazione, cultura e socialità" . ...