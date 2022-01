Hai cominciato a fumare e te ne sei pentito

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Siamo tantissimi quelli che, spesso durante l’adolescenza, per i più svariati motivi, hanno. Spesso è una cosa che si fa per puro spirito d’imitazione, magari per sentirsi più grandi e più affascinanti. Dopo qualche anno però ci si rende conto che la qualità della vita si è drammaticamente abbassata. Siamo nervosi quando non riusciamo a reperire le sigarette, ci dicono che puzziamo di nicotina e che dobbiamo andare afuori. Facciamo fatica a salire le scale di casa perché ci è rimasto poco fiato. Anche il portafogli accusa il colpo della nostra dipendenza da sigarette, alleggerendosi sempre di più. Puoi provare tanti metodi per smettere di. Ci sono tante strade da intraprendere per liberarsi da questa dipendenza. Praticare lo sport, sottoporsi a sedute di ipnosi oppure acquistare ...