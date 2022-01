Hackers chiedono due riscatti all’ASL NA 3 Sud | “Non pagheremo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In relazione alla cessazione della nostra attivita’, l’azienda ha 2-3 giorni di tempo per risolvere il problema, poichè in seguito i dati saranno resi pubblici integralmente e le chiavi di decrittazione verranno eliminate”. E’ il testo di una delle minacce che “Sabbath,” la cyber-gang criminale che ha sferrato un ‘attacco hackerNapoli 3 Sud ha pubblicato dopo avere violato il sistema di 240 computer virtuali dell’ Azienda sanitaria, rubando tutti i files finanziari, medici e relativi all’utenza privata contenuti. Sono stati sottratti alla rete informatica dell’Azienda sanitaria locale il 90% dei dati . Il furto risale al 7 gennaio Uno Gigabyte mezzo di dati sono stati poi pubblicati on-line, come esempio dimostrativo’ degli elementi in possesso di “Sabbath”: foto di codici fiscali degli utenti, certificati medici di farmaci ...