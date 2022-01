Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato venerdì 21 gennaio 2022: chi sono i concorrenti in nomination (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mancano ancora diverse settimane alla finale del Grande Fratello Vip che, lo ricordiamo, si concluderà il 14 marzo. E i concorrenti, con le loro storie e i loro scontri, stanno continuando ad appassionare ogni settimana milioni di telespettatori. Tra amori che nascono, frequentazioni interrotte, fraintendimenti e amicizie al capolinea. Ma chi è stato eliminato nel corso della puntata di venerdì 21 gennaio? E chi dei ‘vipponi’ è finito al televoto ed è quindi a rischio eliminazione? Grande Fratello Vip: chi è stato eliminato venerdì 21 gennaio 2022 sono quattro i concorrenti a rischio eliminazione. Stiamo parlando di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mancano ancora diverse settimane alla finale delVip che, lo ricordiamo, si concluderà il 14 marzo. E i, con le loro storie e i loro scontri, stanno continuando ad appassionare ogni settimana milioni di telespettatori. Tra amori che nascono, frequentazioni interrotte, fraintendimenti e amicizie al capolinea. Ma chi ènel corso della puntata di21? E chi dei ‘vipponi’ è finito al televoto ed è quindi a rischio eliminazione?Vip: chi è21quattro ia rischio eliminazione. Stiamo parlando di ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - latestachefuma : ne sono finita a guardare il grande fratello insultatemi - SoleilSorgeFan : Questo non è più il grande fratello. È affossa e distruggi Soleil. #gfvip Siete imbarazzanti. Siete vergognose. - francy36909540 : Grande fratello vip -